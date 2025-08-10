Dolar
Gündem

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti

Ankara

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

