Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara
Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.
