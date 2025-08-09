Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, "(İsrail'in) Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır." dedi.

Büşranur Keskinkılıç  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, konuşmasında şunları kaydetti:

"(İsrail'in) Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırmaya karar verdik. Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların (İsrail'in Gazze'yi işgal planı) karşısında durmaya devam edeceğiz."

Bakan Fidan, "Gazze'deki kardeşlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik, yardımların ulaştırılmasında Mısır'a yakın işbirliğinden dolayı teşekkürler." ifadelerini kullandı.

