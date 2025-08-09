Dolar
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi

İstanbul’da, Filistin’e Destek Platformu tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla “Filistin için "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi.

Rüveyda Mina Meral, Fatma Nur Duman Arı  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla İstanbul'da  yürüyüş düzenledi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.

