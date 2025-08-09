Dolar
Dünya

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Gazze'deki insani facia Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmenin ana konusuydu

Mehmet Nuri Uçar  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Gazze'deki insani facia Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmenin ana konusuydu

İstanbul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, burada yaptığı konuşmada, "Gazze'deki insani facia Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmenin ana konusuydu." dedi.

Abdulati, "Mısır ile Türkiye, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

