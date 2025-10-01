Dolar
41.55
Euro
48.86
Altın
3,865.70
ETH/USDT
4,305.00
BTC/USDT
117,428.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

İtalya'da sendikalar, Küresel Sumud Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek

İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na bu akşam saldırmasını protesto etmek üzere 3 Ekim Cuma günü için genel greve gitme kararı aldı.

Barış Seçkin  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
İtalya'da sendikalar, Küresel Sumud Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek

Roma

İsrail’in bu akşam saatlerinde Küresel Sumud Filosu’na saldırması ve bazı tekneleri ve içindeki aktivistleri alıkoyması İtalya’da tepkilere yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu’ndan (CGIL) yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim’de bir günlük genel greve gidileceği belirtilerek, “Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nu durdurmasının "bizzat anayasal düzene vurulmuş bir darbe olduğu, İsrail hükümeti tarafından gerçek bir soykırım operasyonuna maruz bırakılan Filistin halkına yönelik insani ve dayanışma girişimini engellediği" belirtildi.

CGIL'in genel grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini’nin, grev kararını sınırlandırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail’in filoya saldırısı ülkede akşam saatlerinde protestolara yol açtı

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırması, İtalya’nın pek çok kentinde protestolarla karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi akşam saatleri olmasına karşın İsrail’in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

Roma'da Termini Garı’nda buluşan binlerce kişi, "Her şeyi engelleyelim" ve "Bu ülkede her şeyi durduralım" sloganlarıyla, İsrail’in filoya saldırısını protesto etti. Göstericiler daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

Napoli'de protestocular, protestolarını Merkez Garı'nda peronların üzerinde gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler
Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi
Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile Gazze'deki ateşkes planını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Benzer haberler

Belçika'dan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı

Belçika'dan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı

İtalya'da sendikalar, Küresel Sumud Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek

Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi

Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler
Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi

Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet