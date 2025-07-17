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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile ABD'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Can Efesoy  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile ABD'de görüştü Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı / Muammer Tan

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'ya iştirak etmek üzere bulunduğu New York'ta, Guterres ile bir araya geldi.

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