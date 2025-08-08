Dolar
Gündem

Ümraniye'deki millet bahçelerinde olası yangınlara karşı önlemler artırıldı

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki millet bahçelerinde konuşlandırılan acil müdahale araçları ve ekiplerle, olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat kesintisiz görev yürütüldüğünü bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Ümraniye'deki millet bahçelerinde olası yangınlara karşı önlemler artırıldı

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamada, oluşabilecek orman ve bahçe yangınlarına karşı tüm ekiplerle teyakkuza geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara erken müdahale etmek ve doğayı korumak amacıyla millet bahçelerine konuşlandırılan ekiplerin, olası her duruma karşı anında harekete geçebilecek şekilde organize edildiği kaydedildi.

Vatandaşların güvenliği sağlanırken, yeşil alanların da yangın tehdidine karşı sürekli korunduğu ifade edilen açıklamada, sigara izmariti, cam ve yanıcı maddelerin yere atılmaması, piknik alanlarında ateş yakılmaması ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

