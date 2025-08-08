Dolar
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenleyecek.

Dilhan Türker Yıldız  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenleyecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6'ya yükselerek 'çok yaşlı toplum' sınıfına girmesiyle yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışan bakanlık, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle yaşlılık politikalarını daha bütüncül yaklaşımla ele alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda, yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla 81 ilde kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayları yapılacak.

Yaşlıların, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu yaklaşımı doğrultusunda ekim ayında düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlayacak çalıştaylar, 11-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Çalıştaylarda yaşlıların illerdeki güncel durumları ele alınacak, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçlar tespit edilecek, illere özgü çözüm önerileri oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

Çalıştaylardan elde edilen bulgular ve öneriler, "Yaşlılık Saha Araştırması" ve "Yaşlılık Literatür Araştırmaları" ile 2. Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak. Bu sayede yaşlılara yönelik etkili ve sürdürülebilir politikalar, doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirilecek. Çalışmalarla yaşlıların, ailelerinin ve ilgili kurumların ihtiyaç ve önerileri doğrudan şuraya taşınacak. Yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik kanıta dayalı ve hak temelli politikaların geliştirilmesine katkı sağlanacak.

"Hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırma yolunda bize rehberlik edecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalıştayların yaşlı bireylerin görüş ve önerilerinin politika yapım süreçlerine taşınmasında önemli rol oynayacağına dikkati çekerek, "Bu çalıştaylar sayesinde yaşlılarımızın tecrübe ve irfanından faydalanarak daha kapsayıcı ve etkili politikalar oluşturacağız. Şuraya sunulacak veriler, Türkiye'nin değişen demografik yapısına uygun, yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırma yolunda bize rehberlik edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
