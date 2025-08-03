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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları ve ateşkes müzakerelerine ilişkin telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
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