Gündem

Diyarbakır'da çıkan yangında 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da çıkan yangında 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale geldi.

Ömer Yasin Ergin  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Diyarbakır'da çıkan yangında 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakir

Huzurevleri Mahallesi'ndeki Traktörcüler Sitesi'nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, sitede bulunan 3 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Yangına ilişkin adli süreç başlatıldı"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ile bölgede incelemelerde bulundu.

İş yeri sahipleri ve esnafla görüşerek olaya ilişkin bilgi alan Zorluoğlu, gazetecilere, yangında herhangi bir ölümün ya da yaralanmanın olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, 3 iş yerindeki 19 traktörün kullanılamaz hale geldiği yangından bir de binek aracın etkilendiği bilgisini paylaşarak, yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir şey söylemenin erken olduğunu vurguladı.

Geceden itibaren itfaiyenin ve İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracının alevlerin başka taraflara sıçramasını engellediğini aktaran Zorluoğlu, yangına ilişkin adli sürecin başlatıldığını, olayın tüm boyutlarıyla inceleneceğini bildirdi.

