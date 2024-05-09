Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, Abu Dabi’de, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/0O2kReLBGq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 9, 2024