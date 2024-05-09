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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.

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