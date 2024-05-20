Dolar
32.20
Euro
35.07
Altın
2,418.10
ETH/USDT
3,090.00
BTC/USDT
66,924.00
BIST 100
10,703.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı Dündar Apartmanı'na ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan tutuklu 2 müteahhide 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Aziz Aslan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası

Diyarbakır

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhitler Sercan Erbey ve İlhami Dündar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıklar Erbey ve Dündar'ın isnat edilen suçtan cezalandırılarak tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Bozkaya'nın ise beraati yönünde görüş bildirdi.

Sanık Dündar ve Erbey de sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda Erbey ve Dündar'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Mahkeme, Bozkaya'nın beraatine karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Bakan Uraloğlu: (İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası) İlk duyulduğu andan itibaren süreci takip ettik

Benzer haberler

Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası

Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası

Tekirdağ'da müzedeki arkeolojik eserler depreme karşı sabitlendi

Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan Hiranur tek başına dışarı çıkmaya korkuyor

Atık koza ve deriden yapılan ürünlerin geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak

Atık koza ve deriden yapılan ürünlerin geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak
Liseli akranlarına sevdirmek için türküleri ve hikayelerini bir araya getirdi

Liseli akranlarına sevdirmek için türküleri ve hikayelerini bir araya getirdi
Diyarbakırlı Baran çiftinden "tatlı" hizmet

Diyarbakırlı Baran çiftinden "tatlı" hizmet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet