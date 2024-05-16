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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous’u kabul etti.

Tuğba Altun  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous ile bir araya geldi.

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