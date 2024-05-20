Dolar
32.20
Euro
35.07
Altın
2,418.10
ETH/USDT
3,090.00
BTC/USDT
66,924.00
BIST 100
10,703.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasıyla Dışişleri tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.

Serdar Açıl  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi

Ankara

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

Saat 23.30'da Batman'dan havalandı

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.

Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine 13 yıl 4'er ay hapis cezası
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Bakan Uraloğlu: (İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası) İlk duyulduğu andan itibaren süreci takip ettik

Benzer haberler

İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi

İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı

3 SORUDA - İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları

Dünyadan helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajları

Dünyadan helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı

İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet