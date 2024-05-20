İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın dakika dakika keşif görevi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasıyla Dışişleri tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.
Ankara
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.
- İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti
- MSB, İran'daki helikopter kazasıyla ilgili Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi
- Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiği bildirildi
- Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda
- Akıncı İHA, Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti
- Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu
- Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkaz bölgesini tespit edip yurda döndü
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.
Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.
İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.
Saat 23.30'da Batman'dan havalandı
Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.
AKINCI İHA, İran semalarında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor https://t.co/ovXnx13UcY— AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024
İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.
Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.
Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.
🇹🇷 Akıncı İHA, İran'daki görevinden başarıyla döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 20, 2024
• İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit etti
• Görevini başarıyla tamamladıhttps://t.co/RS9o6EFX0L pic.twitter.com/bjS7DxX3lH
Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.