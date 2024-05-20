Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyururken, İran Devlet Televizyonu enkazda yaşam belirtisi olmadığını açıkladı.
Ankara
Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını, ulaşmalarına 2 kilometre kaldığını duyurdu.
- Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiği bildirildi
- Akıncı İHA, Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti
- Aliyev ve Reisi, Azerbaycan-İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Reisi'nin helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü
- MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor
- Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
- Dışişleri Bakanlığı: İran’daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz
- Aliyev'den Reisi'nin helikopterinin kazasının ardından destek mesajı
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kolivend, "Helikopter bulundu. helikopteri görüyoruz, hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede. Durum iyi değil." dedi.
IRNA: Helikopterin yeri bulundu
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.
IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.
İran devlet televizyonu: Yaşam belirtisi yok
İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.
Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.
Akıncı IHA tespitlerin koordinatlarını paylaşmıştı
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.