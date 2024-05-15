Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesinde İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
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