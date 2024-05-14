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Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

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