Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.