Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Çatak ilçesindeki üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Şeylan'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.