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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Mehmet Tosun  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Çatak ilçesindeki üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Şeylan'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusu Şeylan'ın ailesine başsağlığı mesajı
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