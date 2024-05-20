Dolar
32.18
Euro
35.07
Altın
2,435.73
ETH/USDT
3,109.70
BTC/USDT
67,159.00
BIST 100
10,733.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülke basınında geniş yer aldı. VTR
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi
DMM, Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu iddia edilen bazı görüntüleri yalanladı
Erzurum polisi olay yerindeki bulgularla 5 yılda 2 bin 862 suçluyu tespit etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan: Problem, İsrail'in kendi sınırlarını kabul etmemesi

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi
Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi soykırım fiilidir

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi soykırım fiilidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet