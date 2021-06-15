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Politika

Dışişleri: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin bizim açımızdan hiçbir değeri yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, 7 Avrupa Birliği üyesinin Atina'daki toplantı sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye ilişkin, "Bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 15.06.2021
Dışişleri: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin bizim açımızdan hiçbir değeri yok

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, "7 AB üyesinin Atina’da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." ifadesini kullandı.

Bu oluşumun, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verdi.

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