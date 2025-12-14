Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı.
Ankara
Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
- ABD ordusu: Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü
- Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuna dron saldırısı düzenlendi
"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.
Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.
ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.