Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,107.60
BTC/USDT
90,092.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Bakan Fidan: Suriye'de, geri dönenlerin yaşamını ve temel hizmetleri sağlayacağı bir altyapıya ihtiyaç var
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: 25 senede geldiğimiz nokta, yedi kattan fazla büyümüş bir Türkiye
İbn Haldun Üniversitesi "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi" törenle açıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı yapıldı

Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı yapıldı
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet