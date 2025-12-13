Dolar
Dünya

Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuna dron saldırısı düzenlendi

Suriye’nin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Ömer Koparan  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuna dron saldırısı düzenlendi

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suveyda’da bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik Dron saldırısı yaptığını duyurdu.

Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.

Humus ilinde Suriye ve ABD askerleri hedef alındı

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

