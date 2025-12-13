Dolar
Dünya

İsrail, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra iline bağlı Sayda el-Hanut köyüne askeri araçlarla girerek kontrol noktaları kurdu.

Ömer Koparan  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
İsrail, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor

Şam

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", İsrail işgal güçlerinin, 6 askeri araçla Kuneytra kırsalının güneyindeki Sayda el-Hanut köyüne girdiğini, 4 evi aradığını, köy ve çevresinde dört kontrol noktası kurduğunu bildirdi.

Şam yönetimi, İsrail’in, Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'in üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

