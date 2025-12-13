Dolar
Türk Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştıracak "19. İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

ABD'li Senatör Sanders'tan, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için soruşturma çağrısı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının giderek arttığına işaret ederek soruşturma çağrısı yaptı.

Dildar Baykan Atalay  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
ABD'li Senatör Sanders'tan, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için soruşturma çağrısı

Ankara

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail saldırılarında 2 yılda 249 gazetecinin öldüğünü belirten Sanders, "Bu, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nın toplamından daha fazla bir sayı." ifadesini kullandı.

Sanders, İsrail saldırılarında yaralanan ve ölen ABD'li gazetecilerin de olduğunu anımsatarak "Gazetecilere yönelik bu savaş soruşturmalı ve sona erdirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

