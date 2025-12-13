Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,124.00
BTC/USDT
90,500.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştıracak "19. İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde ateş açtığı 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ramzi Mahmud, Ekrem Biçeroğlu  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin açtığı rastgele ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Sabri el-Edhem hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlu İsrail askerlerinin rastgele ateş açtığını aktarıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tanıklar, aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de İsrail helikopterlerinden rastgele ateş açıldığını ifade ediyor.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelerde çeşitli noktalara hava saldırısı ve yoğun topçu bombardımanı düzenledi.

Özellikle Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğu bölgelerini ve Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ni hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 383 Filistinli hayatını kaybetti, 1002 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Kayak Merkezi, suni karlama ile yeni sezona hazırlanıyor
İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
Kars'ta besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Benzer haberler

Gazeteci Abunima, Gazze'deki görevi sırasındaki profesyonellik ile insanlık arasındaki ince çizgiyi anlattı

Gazeteci Abunima, Gazze'deki görevi sırasındaki profesyonellik ile insanlık arasındaki ince çizgiyi anlattı

İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

ABD'li Senatör Sanders'tan, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için soruşturma çağrısı

1994 Eurovision'un birincisi McGettigan da İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki olarak ödülünü iade edecek

1994 Eurovision'un birincisi McGettigan da İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki olarak ödülünü iade edecek
Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul konserinde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı

Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul konserinde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı
Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldıklarını söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldıklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet