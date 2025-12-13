Dolar
Kültür

Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul konserinde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı

Rap müzisyeni ve Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Ali Osman Kaya  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul konserinde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı Fotoğraf: Ali Osman Kaya/AA

İstanbul

Levant, Volkswagen Arena'da verdiği konserde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı.

"Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Deira" parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendiren genç sanatçı, "İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor." dedi.

"Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın"

Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirten Levant, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Levant, sahnede şunları kaydetti:

"7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hala işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs'e, Ramallah'a, Gazze'ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız."

Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.

Saint Levant, çalışmalarıyla Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyuruyor

Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan Levant, Kudüs'te doğdu. Çocukluk yıllarını Gazze'de geçiren sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı.

Levant, lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.

İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayımlayan Levant, ardından ilk albümü "From Gaza, with Love"ı piyasaya sürdü.

Levant'ın dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansında Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

