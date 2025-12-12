Dolar
Dünya

Suriye’nin Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada 33 kişi yaralandı

Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

Ömer Koparan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Suriye’nin Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada 33 kişi yaralandı Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Dera

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

