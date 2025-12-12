Dolar
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Suriye, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Dünya Bankası ile ilk ortak projeyi hayata geçirmek üzere elektrik iletim hatlarının onarımına ilişkin anlaşmanın son imza sürecini tamamladı.

Ömer Koparan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Şam

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesini kapsayan projenin son belgesinin imzalandığını duyurdu.

Berniye, projenin kredi değil hibe kapsamında finanse edildiğini belirterek, "Bu çalışma, özellikle Enerji Bakanlığının elektrik arzını güçlendirme yönündeki çabalarına destek sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Suriye'de elektrik iletim hatlarının onarımı için 146 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onaylamıştı.

