Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, önceliklerinin "mültecilerin dönüşü ve İsrail'in tehditleri" olduğunu söyledi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Suriye rejiminden kurtuluş yıl dönümü resepsiyonunda ülkenin önceliklerini ekonomi, mültecilerin dönüşü ve İsrail’in güvenlik tehditleri olarak açıkladı.

Muhammed Karabacak  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, önceliklerinin "mültecilerin dönüşü ve İsrail'in tehditleri" olduğunu söyledi

Şam

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kurtuluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla Şam’da büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri için resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Türkiye’nin Şam geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ile çok sayıda Arap ve AB’li yetkili katıldı.

Etkinlikte konuşan Şeybani, Suriye’nin karşı karşıya olduğu üç temel başlığı “ekonomik toparlanma, mültecilerin geri dönüşü ve İsrail’in güvenlik tehditleri” olarak sıraladı.

Bakan Şeybani, savaşın sebep olduğu yıkımın özellikle altyapıda büyük tahribata yol açtığını belirterek ekonominin çarklarının dönmeye başladığını ancak toparlanmanın yüksek enerji ve ciddi yatırım gerektirdiğini söyledi.

Suriye’nin bugün yardım bekleyen bir ülke değil ciddi fırsatlar sunan bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Şeybani, “Suriye’nin yeniden imarı için uluslararası ortaklarla çalışmaya hazırız.” dedi.

Şeybani, ülke dışındaki Suriyelilerin geri dönüşünün en önemli başlıklardan biri olduğunu belirterek güvenli yaşam koşullarının sağlanması, uygun barınma imkanlarının oluşturulması ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik sorunlarına ilişkin ise Şeybani, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayarak bunların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Suriye’nin “komşu ülkelerle gerilim üretmeyen, hesaplaşma sahası olmayan bir devlet” olarak yeniden inşa edildiğini aktaran Şeybani, ülke topraklarındaki tüm “yasa dışı askeri varlıkların” sona ermesi gerektiğini söyledi.

Suriyeli Bakan, İsrail’in ihlallerine karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırarak “Bölgenin istikrarı bir bütündür. Suriye’nin egemenliği korunmadan kalıcı barış mümkün değildir." diye konuştu.

Şeybani, konuşmasının sonunda Suriye’ye destek veren ülkelere teşekkür ederek bu desteğin, “Suriye halkının hafızasında kalıcı bir değer olarak yer alacağını” dile getirdi.

