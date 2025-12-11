Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Ekonomi

Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar kaldırıldı

Suriye'de 2024 ile öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları affedildi.

Ömer Koparan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar kaldırıldı Fotoğraf: Hasan Belal/AA

Şam

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Ayrıca, mükelleflerin vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde tamamından, 1 Nisan–30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.

