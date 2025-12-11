Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar kaldırıldı
Suriye'de 2024 ile öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları affedildi.
Şam
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu.
Ayrıca, mükelleflerin vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde tamamından, 1 Nisan–30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.