Suriye'nin Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirildi
Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirdiği belirtildi.
Şam
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İç Güvenlik Güçleri, Dera'nın doğu kırsalında bir depoya baskın düzenledi.
Baskında, 42 adet Malyutka ve 4 adet Metis tipi olmak üzere toplam 46 tanksavar füzesi ele geçirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’dan Suriye'ye sokulmak istenen 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.