Dünya

Suriye'nin Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirildi

Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirdiği belirtildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Suriye'nin Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirildi Fotoğraf: Nebieha Altaha/AA

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İç Güvenlik Güçleri, Dera'nın doğu kırsalında bir depoya baskın düzenledi.

Baskında, 42 adet Malyutka ve 4 adet Metis tipi olmak üzere toplam 46 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’dan Suriye'ye sokulmak istenen 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

