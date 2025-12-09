Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu
Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.
Şam
Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.
Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.
Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.