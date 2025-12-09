Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'da yöneltilen soruları cevaplıyor.
logo
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu

Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.

Ömer Koparan  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.

Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.

Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

