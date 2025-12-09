Dolar
42.59
Euro
49.61
Altın
4,212.78
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine baskın düzenlemesini ve binaya el koymasını kınadı.

Muhammet Tarhan  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı

İstanbul

Bakanlık, "İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki UNRWA binasına düzenlediği baskın" hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip BM binasına yönelik bu eylemlerinin uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur." denildi.

Açıklamada, Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesinin, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşıdığı belirtilerek, "Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.

⁠UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi
Zeytinburnu'nda bir kişinin öldüğü otopark kavgasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Çekmeköy'de operasyon sırasında polisin şehit olmasına ilişkin 5 zanlı gözaltında
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı
İletişim Başkanı Duran: Gazze soykırımı göstermiştir ki dijital egemenlik, bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı

İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısını Gazze'ye yardım geçişi için yeniden açıyor

AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi

Yunanistan'ın Ege adaları provokasyonu: Eris ve Dolos'tan bir Soter çıkar mı?

Yunanistan'ın Ege adaları provokasyonu: Eris ve Dolos'tan bir Soter çıkar mı?
Devrimin ardından komşu ülkelerle yeni sayfa açan Suriye, İsrail'in şiddetli saldırı ve işgaline maruz kaldı

Devrimin ardından komşu ülkelerle yeni sayfa açan Suriye, İsrail'in şiddetli saldırı ve işgaline maruz kaldı
Birinci İntifada'dan Aksa Tufanı'na: Filistin'de işgal ve direniş

Birinci İntifada'dan Aksa Tufanı'na: Filistin'de işgal ve direniş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet