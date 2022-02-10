Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hv9ht3Vzjq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.