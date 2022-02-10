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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 10.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.

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