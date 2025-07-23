Dolar
40.45
Euro
47.67
Altın
3,389.44
ETH/USDT
3,603.50
BTC/USDT
118,354.00
BIST 100
10,591.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu'nda bir binada çökme meydana geldi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenliyor Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman yangınına müdahalede şehit olanlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Merve Yıldızalp  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman yangınına müdahalede şehit olanlar için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir binada çökme meydana geldi
Hava sıcaklığı 43 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Bakan Memişoğlu: Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan 7 kişinin tedavisi devam etmekte
Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Eskişehir'de 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanlar için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanlar için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet