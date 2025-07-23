Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman yangınına müdahalede şehit olanlar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
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