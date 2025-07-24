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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine vesile olmasını temenni ediyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sarp Özer  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine vesile olmasını temenni ediyorum

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olarak nitelendirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutladı.

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Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin kapılarını açmamış, milletimizin asırlık hasretini de dindirmiştir. Bu tarihi kazanımımızı yürekten kutluyor, Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine, dirliğine ve selametine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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