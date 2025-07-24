TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine vesile olmasını temenni ediyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olarak nitelendirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutladı.
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Tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 24, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin… pic.twitter.com/mAQ288FePi
Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin kapılarını açmamış, milletimizin asırlık hasretini de dindirmiştir. Bu tarihi kazanımımızı yürekten kutluyor, Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine, dirliğine ve selametine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.