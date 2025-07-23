Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum Kongresi ve Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerine ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü ve Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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"Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüştüğüne işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'de "Manda ve himaye kabul olunamaz." ilkesiyle milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğünün vurgulandığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
"23 Temmuz 1939 tarihi Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün zaferidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında ise, Hatay'ın sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleştiğini bildirdi.
"Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir. Bugün, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erzurum Kongresi'nin, istiklal mücadelesinin seyrini değiştirdiğini ve milletin topyekün kararlılığını yansıttığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"O gün yalnızca bir kongre yapılmadı; millet iradesi, işgale ve dayatmalara karşı kararlılıkla ayağa kalktı. Erzurum Kongresi'ni o zorlu şartlarda mümkün kılan, Anadolu'nun irfanı, bu milletin inancı, değerleri ve derin kökleridir. Bu tarihi adımı var eden ruh; birlik, beraberlik ve milli şuurdur. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, o gün yakılan istiklal meşalesini daha da ileriye taşımak, demokrasimizi güçlendirmek, adalet, kalkınma ve huzur hedeflerimizi büyütmek için aynı inançla çalışıyoruz."
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.