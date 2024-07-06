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Politika

Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Büşranur Koca  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında temaslarda bulundu

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir araya geldiği bildirildi.

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