Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
1,988.70
BTC/USDT
84,080.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Politika

Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi

Mehmet Şah Yılmaz  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği istimbot Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor
DMM, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasını yalanladı
Ordu'da evde çıkan yangın iş makineleri ile kar atılmasıyla söndürüldü
Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırlıyor

Benzer haberler

Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi

Fidan, Kahire'deki İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak

Hamas: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yıkan İsrail uluslararası mahkemelerde yargılansın

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştü
İsrail ordusu Gazze'yi kuzey-güney hattını ayıran koridorda yeniden kara işgaline başladı

İsrail ordusu Gazze'yi kuzey-güney hattını ayıran koridorda yeniden kara işgaline başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet