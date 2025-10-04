Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,443.00
BTC/USDT
121,606.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye’ye dönen Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir.' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
Yetim Vakfı 81 ilde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi" ele alındı
Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu

Benzer haberler

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı İsveç'te protesto edildi

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı İsveç'te protesto edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine başladı

İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere

İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere
İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisinde gerginlik yaşandı

İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisinde gerginlik yaşandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış ve hakkaniyet odaklı yaklaşımı içermektedir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış ve hakkaniyet odaklı yaklaşımı içermektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet