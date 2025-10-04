Dolar
İsrail'in saldırarak alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki Türk ve yabancı aktivistler İstanbul'a ulaştı
logo
Dünya

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine başladı

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekilinin açlık grevine başladığı belirtildi.

Esra Taşkın  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine başladı

Paris

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Alma Dufour, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in, LFI milletvekilleri Marie Mesmeur ve François Piquemal'ın yanı sıra LFI üyesi Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Rima Hassan ve Emma Fourreau'yu yasa dışı şekilde alıkoyduğunu belirtti.

Dufour, söz konusu 4 Fransız vekilin Gazze'de soykırımın sona ermesi ve alıkonulan filo üyelerinin serbest bırakılması için açlık grevine başladığını aktararak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve düşen hükümetin Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun Fransız vekillere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

LFI Partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, aynı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na işaret ederek, "Denizde kaçırılan filodaki İtalyanlar ve Türkler, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından serbest bırakıldı. Ülkeleri, savaş gemisiyle takip etmişti." ifadelerini kullandı.

Melenchon, filonun Fransız yolcularının İsrail'de hapishanede kaldığını kaydederek "Fransız hükümetinin korkakları Fransa'yı küçümsediler." ifadesine yer verdi.

Söz konusu vekillerin üyesi oldukları meclisler tarafından görmezden gelindiklerini savunan Melenchon, "Bunu hatırlayalım. Bizi yöneten ders vericilerin, ilkeleri ve büyük lafları yalnızca ikiyüzlü tavırdan ibaret." değerlendirmesinde bulundu.

Melenchon, solcu siyasetçilerin sessizliğine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"(AP Milletvekili Raphael) Glucksmann bir diktatörlüğü tanıyabileceğini söylüyor. Ancak görünüşe göre bir soykırımı, bir savaş suçunu, katliamı veya kaçırmayı tanıyamıyor. Bazıları için Netanyahu söz konusu olunca, büyük ilkeler çabucak unutuluyor."

