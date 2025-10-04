Dolar
Dünya

İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu İtalyan vatandaşlarından 26'sının daha özel bir charter uçuşuyla İsrail'den ayrılmak üzere olduğunu bildirdi.

Barış Seçkin  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere

Roma

Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoda bulunan 26 İtalyan vatandaşından oluşan ilk grup, özel bir charter uçağıyla İsrail'den ayrılmak üzere. Onları İstanbul'a gidecek bir Türk Hava Yolları (THY) uçağına yerleştirdik. Şimdiden Ramon Hava Üssü'ne nakledildiler ve Eilat Havalimanı'ndan hareket edecekler." ifadelerine yer verdi.

Tajani, diğer İtalyan aktivistlere ilişkin de bilgi vererek "Diğer 15 İtalyan ise gönüllü tahliye belgesini imzalamadı ve yargı yoluyla sınır dışı edilmeyi beklemek zorunda kalacaklar. Bu ise gelecek hafta gerçekleşecek. Tel Aviv'deki İtalya Büyükelçiliğine, geride kalan vatandaşlarımıza haklarına saygılı bir muamele sağlanması için yeniden talimat verdim." ifadesini kullandı.

İsrail dün, Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 İtalyan parlamenteri serbest bırakmıştı.

Demokratik Parti'den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, dün sabah serbest kaldıktan sonra Tel Aviv'den tarifeli seferler Roma'ya dönmüştü.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

