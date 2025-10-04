Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze için ateşkes planı) Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent meydanında düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, katılımcıları ve İstanbul'un 39 ilçesindeki her bir vatandaşı en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.
Bugün Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'un en güzel ilçelerinden birinde olduklarını dile getiren Erdoğan, vatandaşların her birine sevdaları ve coşkuları için teşekkür etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm İslam dünyası ve insanlığın yakından takip ettiği bir hususa değinmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara, her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Birleşmiş Milletler'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik."
"Bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı"
Erdoğan, ardından MİT Başkanı'nı Katar'a, Dışişleri Bakanı'nı da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiğini dile getirerek, "Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, tüm tarafların sorumluluk duygusuyla hareket etmesi halinde akan kanı dindirmenin ve barışı tesis etmenin mümkün olduğunu vurguladı.
"Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.
Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz, öyle zannediyorum ki bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud Filosu yolcuları, gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabb'im Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum."
"Sizin kaynaklarınızı sizin için kullandık ve kullanıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent meydanında düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, Sultanbeyli ile aralarında hep özel bir bağ olduğunu söyledi.
Sultanbeyli'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde tercihini bir kez daha eser ve hizmet siyasetinden yana kullandığını belirten Erdoğan, ilçe sakinlerine 31 Mart seçimlerindeki destekleri için şükranlarını sunduğunu ifade etti.
Erdoğan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de vatandaşların emeklerine, her bir kuruşlarına, tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıktığını anlatarak, "Sizin kaynaklarınızı sizin için kullandık ve kullanıyoruz. İşte bugün bunların toplu açılışını yapmak üzere Sultanbeyli'deyiz. Karşımdaki katılım bugünkü tüm kardeşlerimin bu toplu açılış törenine, temel atmaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Hem sizlerle hasret gideriyoruz hem de 41 projenin resmi açılışı ile 9 projenin temel atmasını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetleriyle proje ve yatırımlarıyla Sultanbeylilerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerinden gençlik ve spor merkezlerine, sıfır atık projelerinden çevre ve yeşil alan düzenlemelerine, mesleki eğitim ve bilim merkezlerinden prestij caddelere toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan projelerimizin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 1,5 yıl gibi oldukça kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi, Ali Tombaş kardeşim ve ekibini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen işçisinden mühendisine, mimarından proje personeline tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"5 büyüklüğündeki sarsıntı bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'nin insanıyla, tabiatıyla ve genç nüfusuyla öne çıkan bir ilçe olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Biz de ilçemizin bu vasfını daha da güçlendirmenin gayretindeyiz. 140 bin metrekare alana yayılan Fetih Korusu'nu ve 110 bin metrekare büyüklüğündeki Aydos Korusu'nu hizmete açarak İstanbul'a yeni oksijen depoları kazandırdık. Kent meydanı düzenleme projemizle meydan çevresindeki cadde ve sokakları rehabilite ettik, altyapıyı güçlendirdik. Deprem, malumunuz ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binaların ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı."
İstanbullulara bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan, depremin engellenemeyeceğini ama can ve mal kayıplarının önüne geçmenin mümkün olduğunu, bunun için de kentsel dönüşüm projelerinin hayati önemi bulunduğunu kaydetti.
Büyükşehir belediye başkanlığından itibaren kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetini herkesin çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdiklerini söyledi.
Erdoğan, Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alanda 450 bağımsız bölüm ve 3 ticari üniteyle birlikte sosyal yaşam, kültür ve spor alanları, Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekare alanda 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 4 bin 500 metrekare ticari bölüm ve yeni yaşam alanları inşa edeceklerini belirterek, böylelikle toplam 6 milyar 625 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırmış olacaklarını anlattı.
"El ele vererek bu projeleri hayata geçirirsek çok kısa sürede çok büyük işler başarırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmeleri için vatandaşların da desteği ve yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
Meseleye "Önce can, önce güvenlik, önce huzur." hesabıyla bakılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "El ele vererek bu projeleri hayata geçirirsek inşallah çok kısa sürede çok büyük işler başarırız. Fakat ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek neticede kaybeden yine biz oluruz. İnanıyorum ki Sultanbeyli burada da şu andaki tabloyla örnek bir duruş sergileyecektir. Sadece Sultanbeyli'den değil tüm İstanbul'dan tüm İstanbullulardan bu konuda yapıcı tavır bekliyorum." şeklinde konuştu.
"Kötüledikleri TOKİ'miz güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Yıllarca bizim projelerimize 'rantsal dönüşüm' diyerek çamur attılar. İşin bir yanından tutmak yerine vatandaşı kışkırtıp çabalarımızı sabote etmeye kalktılar. Peki sonra ne oldu? Olan maalesef millete oldu. Bizim yüreğimiz yandı. 'Rantsal dönüşüm' iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla 1-2 fotoğraf çektirdiler sonra sırra kadem bastılar ama biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. Halen 3 bin 481 şantiyemizle oradayız. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırana kadar da inşallah oralardan ayrılmayacağız. Geçen ay 304 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelerimize teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz."
"Bedava ev vereceğiz" diyerek, meydanlarda ahkam kesenleri ise bir daha bölgede gören ve duyan olmadığını aktaran Erdoğan, "İzmir'de, 'TOKİ'den bile iyi olacak' iddiasıyla başlattıkları projede de sonuç büyük bir hüsran oldu. Binlerce vatandaşın parasını aldılar, insanımızı boş yere umutlandırdılar, sonra da milleti dolandırıp yüz üstü bıraktılar. Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar. Kötüledikleri TOKİ'miz ise vatandaşa güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ'nin projelerine yenilerini eklediğini söyledi.
"Yüzyılın Konut Projesi"ni geçen kabine toplantısında açıkladıklarını aktaran Erdoğan,"81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tüm bu gerçekler ortadayken biz bunlara, 'Millete yanlış yapmayın, biraz dürüst olun.' deyince, beyler hemen rahatsız oluyor. Peki buradan soruyorum: Halkın parasını oy vaadiyle alıp bunları iç etmek tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip, sonra bir daha hiç oralı olmamak dolandırıcılık değil midir? Meydanlarda bol keseden atıp tutup, sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Öyle ya, madem yapmayacaktınız milleti niçin umutlandırdınız? Madem çark edecektiniz vatandaşa onca sözü niçin verdiniz? Biz, bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı? Bunları size hatırlatmayalım mı? Bunların peşine milletimiz adına düşmeyelim mi? Kusura bakmayın, biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah'ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz."
"Milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan bizi kimse alıkoyamaz"
Aynı şekilde yargı ve emniyet mensuplarının da vazifelerini yapacaklarını aktaran Erdoğan, buna tehditlerin, hakaretlerin, yargı ve emniyeti hedef göstermelerin engel olmayacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Meblağlar büyümüş ama sorunlar küçülmemiş hatta daha da artmış. Kesilen faturaların tutarı büyürken, hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş, ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş, bir de döviz dolu baklava kutularının hacmi büyümüş. Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş, gasbedilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş. Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi bunlar ortaya dökülünce, CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandalları ihbar edenlerin de yine CHP'li olduklarını vurgulayarak, "Rüşveti alan da veren de bunu ihbar eden de kendi partisinden. İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı, yolsuzluğa sizin gibi yol mu verselerdi? Beyefendi hiç alınmasın, hiç gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın. Kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler." diye konuştu.
Kendilerinin 86 milyonun emanetini taşıdığını, milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan kendilerini kimse alıkoyamayacağını dile getiren Erdoğan, CHP'nin başındaki zatın hiç alıkoyamayacağını, bunun takipçisi olacaklarını, her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracaklarını kaydetti.
"Daha temiz bir Sultanbeyli için geri dönüşüme hız verdik"
Erdoğan, gayelerinin Sultanbeylileri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Kadın girişimcilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Kadınlarımızın kendi ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabildiği Kadın El Emeği Pazarı'nı hizmete açtık. Yine mesleki eğitim merkezimiz SULMEK'le cam, seramik, ahşap, yazılım ve dikiş nakış gibi alanlarda kursiyerlerimizi meslek sahibi yapıyoruz. 1200 metrekare alan üzerine kurulu Orhan Gazi Polis Karakolumuzu ilçemize kazandırdık. Yıllık 250 ton üretim kapasitesine sahip kompost tesisimizi hizmete aldık. Atık yağ toplama noktalarıyla, mobil atık toplama alanlarıyla, 300 noktadaki giysi kumbaralarıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında daha temiz bir Sultanbeyli için geri dönüşüme hız verdik. Ambulans, su tankeri ve çöp toplama kamyonlarından oluşan yeni araçları filomuza katarak sahadaki hizmetlerimizin hız ve etkinliğini güçlendirdik."
Gençlerin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmelerini istediklerine dikkati çeken Erdoğan, Fatih Bilim Sultanbeyli Merkezi'yle robotikten astronomiye, matematikten tasarıma farklı atölyelerle evlatları geleceğin dünyasına hazırladıklarını anlattı.
Erdoğan, etüt sınıflarıyla, kütüphaneleriyle, spor tesisleri ve meslek edindirme kurslarıyla Hasanpaşa Gençlik Merkezi'ni de hizmete sunduklarını vurgulayarak, "26 bin metrekare inşaat alanına sahip Mehmet Akif Spor Kompleksi'yle Sultanbeyli'ye tarihinin en büyük spor yatırımını kazandırıyoruz. Olimpik yüzme havuzu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kütüphane, kafeterya ve daha birçok sosyal alanıyla kompleksimiz inşallah ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak." değerlendirmesini yaptı.
Temelini attıkları toplam 1 milyarlık yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Her mahallemize bir spor sahası anlayışıyla Ahmet Yesevi, Abdurrahman Gazi, Hamidiye ve Mecidiye Spor Sahalarımızı Sultanbeyli'deki kardeşlerimizin hizmetine verdik. Gençlere evlilik desteğimizle genç çiftlerimiz Sultanbeyli ilçemizdeki nikah salonlarından ücretsiz yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız gıda ve kıyafetlerini Vefa Dayanışma Merkezimizden temin edebiliyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, ailelerin ve vatandaşların her alanda yanında olmaya bundan sonra da devam edeceklerini dile getirerek, başta Sultanbeyli Belediyesi olmak üzere eserlerde emeği olan herkese teşekkür etti.
Törenden notlar
Projelerin tanıtım filminin izletildiği törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından günün anısına hediye takdim edildi.
İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş'ın duasının ardından Mehmet Akif Spor Kompleksi'ndeki temel atma törenine canlı bağlantı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak, arsa alanı 10 bin, inşaat alanı 26 bin metrekare olan, içerisinde olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, seminer salonu, gençlik merkezi, kitap kafe, bireysel sporların yapılacağı çoklu salon, kaykay pisti, amfi tiyatronun yer alacağı kompleksin temelini atmak için talimat beklediklerini aktardı.
Bunun üzerine Erdoğan'ın, "Sultanbeyli, hazır mıyız? Siz hazırsanız, biz de hazırız. Ya Allah, bismillah." ifadelerini kullanmasının ardından tesisin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, "Mikser çalıştı ama zihinsel mikser değil bu biliyorsunuz. Beton mikser çalıştı." dedi.
İlçe halkının metro yapılması talebi üzerine Erdoğan, "Şimdi tabii metro metro diyorsunuz. Malum bunlar metro için açılan çukurları gelip kapattılar." ifadelerini kullandı.
Alandaki vatandaşlara "Metroyu yapalım mı?" diye soran Erdoğan, vatandaşların "Yapalım." şeklinde karşılık vermesi üzerine şunları söyledi:
"Ulaştırma Bakanımız bugün Kırşehir'de, inşallah ilk kabine toplantımızda bunu masaya yatıracağız. İnşallah onların kapattığı yerleri biz açacağız, hiç endişe etmeyin. Belediye Başkanlığımızdan bu yana onlar kapattı, biz açtık. Metro yapmak bizim işimiz. Hiç endişe etmeyin. İlk kabine toplantımızda Bakanımıza gerekli talimatı vermek suretiyle inşallah adımı atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül ve belediye başkanlarıyla kurdele kesimi yaptı.
Böylece ilçede yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı yapılarak, yeni projelerin temeli atıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.