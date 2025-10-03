Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökçe Karaköse, Mikail Bıyıklı  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, karşı tarafın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Washington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükunun sağlanması için yoğun çaba harcadığını dile getiren Erdoğan, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

