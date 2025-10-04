Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,481.90
BTC/USDT
122,014.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. İngiltere’de yasaklı örgüt ilan edilen ‘Palestine Action’ grubunun Londra’daki Filistin gösterisine katılanlar gözaltına alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da Eski Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi'ni incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını okuduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu

Ankara

 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kitabı okuyup bitirdiğini belirten Hakobyan, bilimsel çalışmalarına paralel olarak okuduğu için biraz uzun sürede bitirdiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hakobyan, "Eminim ki Ermenistan'daki uzmanlar kitabı yayımlandıktan hemen sonra okumuşlardır. Uluslararası ilişkiler konularına ilgisi olmayan ama komşu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ne yazdığını merak edenler için söyleyeyim: Kitap, BM'nin yapısının değiştirilmesi, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkilerinin gözden geçirilmesi ve örgütün çağımızın meydan okumalarına yanıt verecek gerçek araçlarla donatılması hakkındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabındaki "Dünya beşten büyüktür" vurgusuna dikkati çeken Hakobyan, eserde açlık, göç ve mülteci sorunları gibi küresel insani meselelere dair verilere de yer verildiğini belirtti.

Hakobyan kitapta, dünyada 820 milyon insanın açlık koşullarında yaşadığı, 260 milyon göçmenin bulunduğu, 80 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiği ve yaklaşık 25 milyon mültecinin olduğu gibi bilgilerin de yer aldığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destekler sürüyor
Sumud Filosu'ndaki Türk ve yabancı aktivistleri taşıyan uçak İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti

Benzer haberler

Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu

Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu

THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak

Azerbaycan, Gence'de Ermenistan'ın saldırısına hedef olan sivil alana anıt park inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı
Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasının üzerinden 5 yıl geçti

Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasının üzerinden 5 yıl geçti
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu "dostluk mesajı" paylaşımı

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu "dostluk mesajı" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet