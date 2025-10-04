Dolar
Gündem

Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Makbule Beyza Günbey, İbrahim Aktaş  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü Fotoğraf: Ekrem Sıtkı Meral/AA

Kocaeli

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.


