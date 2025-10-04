Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli
GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.
Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.