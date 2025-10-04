Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,481.90
BTC/USDT
122,014.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da "Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. İngiltere’de yasaklı örgüt ilan edilen ‘Palestine Action’ grubunun Londra’daki Filistin gösterisine katılanlar gözaltına alınıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz." şeklinde konuştu.

04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. (Filistin için diplomatik temaslar) Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi Gazze'ydi. Hamas'ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. (Gazze için ateşkes planı) Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekala mümkündür. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir." dedi.

"Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Yolsuzluk soruşturmaları) Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destekler sürüyor
Sumud Filosu'ndaki Türk ve yabancı aktivistleri taşıyan uçak İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet