Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. (Filistin için diplomatik temaslar) Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi Gazze'ydi. Hamas'ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. (Gazze için ateşkes planı) Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekala mümkündür. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Yolsuzluk soruşturmaları) Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz." diye konuştu.