Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Demre ilçesinde sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Antalya
Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 22, 2025
Demre Toptancı Hali'ndeki iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildihttps://t.co/xysnwMnRoI pic.twitter.com/caMioXNeON
Patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran AA muhabirine, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.
Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.