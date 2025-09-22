Dolar
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Gündem

Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Demre ilçesinde sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Avcı, Ertuğrul Gün, Talip Demirci  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran AA muhabirine, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.

