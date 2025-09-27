Azerbaycan, Gence'de Ermenistan'ın saldırısına hedef olan sivil alana anıt park inşa etti
Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil alanda anıt park inşa etti.
Bakü
Anıt parkın açılışı, 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasının 5. yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Savaşta hayatını kaybeden asker ve sivilleri saygı duruşuyla anan Aliyev, saldırıda ebeveynlerini kaybeden Nilay Aliyeva ve dedesi Zahid Babazade ile görüştü.
Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sırasında cephe hattından yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Gence'ye balistik füzelerle saldırmıştı. Bu saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 26 sivil yaşamını yitirmiş, 142 kişi yaralanmıştı.
Açılışı yapılan anıt, saldırıların yaşandığı noktalardan birinde, 4 hektarlık alana kuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.