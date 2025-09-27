Dolar
Dünya

Azerbaycan, Gence'de Ermenistan'ın saldırısına hedef olan sivil alana anıt park inşa etti

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil alanda anıt park inşa etti.

Ruslan Rehimov  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Azerbaycan, Gence'de Ermenistan'ın saldırısına hedef olan sivil alana anıt park inşa etti

Bakü

Anıt parkın açılışı, 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasının 5. yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Savaşta hayatını kaybeden asker ve sivilleri saygı duruşuyla anan Aliyev, saldırıda ebeveynlerini kaybeden Nilay Aliyeva ve dedesi Zahid Babazade ile görüştü.

Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sırasında cephe hattından yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Gence'ye balistik füzelerle saldırmıştı. Bu saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 26 sivil yaşamını yitirmiş, 142 kişi yaralanmıştı.

Açılışı yapılan anıt, saldırıların yaşandığı noktalardan birinde, 4 hektarlık alana kuruldu.

