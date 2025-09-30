THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak
Türk Hava Yolları (THY), Romanya Temeşvar ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
İstanbul
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı