İstanbul Valisi Davut Gül, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" etkinliğinde konuşuyor
Ekonomi

THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), Romanya Temeşvar ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Uğur Aslanhan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak

İstanbul

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

